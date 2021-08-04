04 августа 2021, 16:51
СК начал проверку после самоубийства полицейского в Новосибирске
Следственный комитет начал проверку после гибели полицейского в Новосибирске. Об этом сообщило «Сиб.фм».
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Полицейский 26 лет, старший уполномоченный уголовного розыска, по предварительным данным, покончил с собой. Его невеста назвала причиной проблемы с деньгами и с работой, а однокурсник заявил, что подозревает, что молодой человек пошел на такой шаг как раз из-за измены невесты, рассказал «Царьград».