СК начал проверку после самоубийства полицейского в Новосибирске

Следственный комитет начал проверку после гибели полицейского в Новосибирске. Об этом сообщило «Сиб.фм».

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Полицейский 26 лет, старший уполномоченный уголовного розыска, по предварительным данным, покончил с собой. Его невеста назвала причиной проблемы с деньгами и с работой, а однокурсник заявил, что подозревает, что молодой человек пошел на такой шаг как раз из-за измены невесты, рассказал «Царьград».