04 февраля 2023, 22:19
СК начал проверку после резкого торможения лифта с пятью людьми в Мытищах
Правоохранители проводят проверку по факту резкого торможения лифта с пятью людьми в многоэтажном доме в городском округе Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.
В субботу, 4 февраля, в многоэтажном доме на улице Юбилейная произошло резкое торможение кабины лифта. В этот момент в ней находились пять человек, одним из которых был ребенок. В результате никто пострадал. По данному факту назначили проверку. На месте работали следователи.
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Мытищинская городская прокуратура тоже организовала проверку по факту происшествия с лифтом. По предварительным данным, в момент движения лифт резко соскочил с четвертого на третий этаж.
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«В результате происшествия пострадавших нет, пассажиры доехали до первого этажа и самостоятельно покинули кабину лифта», — отметили в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры контролируют ход процессуальной проверки, а также принятие решения по ее итогам.
Мытищи
Следственный комитет России
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