Происшествия 04 февраля 2023, 22:19 СК начал проверку после резкого торможения лифта с пятью людьми в Мытищах Публичное достояние

Читать 360tv в

Правоохранители проводят проверку по факту резкого торможения лифта с пятью людьми в многоэтажном доме в городском округе Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

В субботу, 4 февраля, в многоэтажном доме на улице Юбилейная произошло резкое торможение кабины лифта. В этот момент в ней находились пять человек, одним из которых был ребенок. В результате никто пострадал. По данному факту назначили проверку. На месте работали следователи.

Реклама

Мытищинская городская прокуратура тоже организовала проверку по факту происшествия с лифтом. По предварительным данным, в момент движения лифт резко соскочил с четвертого на третий этаж.

Реклама

«В результате происшествия пострадавших нет, пассажиры доехали до первого этажа и самостоятельно покинули кабину лифта», — отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры контролируют ход процессуальной проверки, а также принятие решения по ее итогам.