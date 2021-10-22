СК начал проверку после пожара на пороховом заводе под Рязанью

Следственный комитет начал проверку после ЧП на пороховом заводе в Рязанской области. Там произошли взрыв и пожар, погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники следственного управления выехали на место происшествия, информация о погибших и пострадавших уточняется, проводится проверка. По предварительным данным, в цехе произошел пожар, причины уточняются», — сказал представитель СК.

Пожар произошел в поселке Лесное Шиловского района. Это произошло в результате нарушения технологического процесса на территории одного из цехов завода «Эластик». По предварительным данным МЧС РФ, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной.