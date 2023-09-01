01 сентября 2023, 17:45
СК начал проверку после падения гимнастки с высоты в барнаульском цирке
СК начал проверку по факту падения гимнастки с высоты в цирке в Барнауле
Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку по факту падения гимнастки с высоты в цирке в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
«Следственные органы начали доследственную проверку по данному факту. Следователи выехали на место происшествия, пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь», — указали в ведомстве.
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Ведомство установит обстоятельства ЧП и даст правовую оценку условиям охраны труда. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
Ранее о падении гимнастки с высоты сообщил народный артист России Эдгард Запашный. Она не удержалась во время трюка и рухнула на арену, получив перелом руки и сотрясение мозга.
Прокуратура по Алтайскому краю взяла расследование по факту ЧП на свой контроль. Для координации действий правоохранительных органов на место выехал сотрудник территориального отделения.
Цирки
Следственный комитет России
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