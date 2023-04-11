Происшествия 11 апреля 2023, 21:55 СК начал проверку после падения двухлетней девочки из окна в Ленобласти

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Двухлетняя девочка из города Никольское Тосненского района Ленинградской области выпала из окна. Происшествием заинтересовался Следственный комитет. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты четвертого этажа. Его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

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Врачи диагностировали у пострадавшей девочки множественные переломы, уточнили «Невские новости».

«Следствием устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.