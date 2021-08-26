СК начал проверку после отравления детей пороховыми газами от фейерверков в Подмосковье

Следственный комитет сообщил, что 10 детей надышались пороховыми газами от фейерверков в одном из домов отдыха в Подмосковье. СУ СК РФ по региону проводит проверку, заявила помощник руководителя ведомства Анна Тертичная. Об этом написало РИА «Новости».

Она рассказала, что 10 детей в возрасте от восьми до 16 лет, по предварительным данным, надышались пороховыми газами при запуске фейерверков на территории одного из домов отдыха в Истринском городском округе. Туда они приехали на сборы школы танцев.

Тертичная добавила, что здоровью детей сейчас ничего не угрожает.