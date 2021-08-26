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    26 августа 2021, 10:12

    СК начал проверку после отравления детей пороховыми газами от фейерверков в Подмосковье

    Наза Салех Захи

    Следственный комитет сообщил, что 10 детей надышались пороховыми газами от фейерверков в одном из домов отдыха в Подмосковье. СУ СК РФ по региону проводит проверку, заявила помощник руководителя ведомства Анна Тертичная. Об этом написало РИА «Новости».

    Она рассказала, что 10 детей в возрасте от восьми до 16 лет, по предварительным данным, надышались пороховыми газами при запуске фейерверков на территории одного из домов отдыха в Истринском городском округе. Туда они приехали на сборы школы танцев.

    Тертичная добавила, что здоровью детей сейчас ничего не угрожает.