СК начал проверку после обрушения трибуны на стадионе в Братске

Часть трибуны стадиона «Металлург» обрушилась в Братске во время репетиции к 9 Мая. В результате ЧП травмы получили 18-летняя девушка и двое подростков. Обстоятельства и причины ЧП выясняют сотрудники регионального СУ СК РФ.

Место происшествия уже осмотрела следственно-оперативная группа. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Также проверку организовала городская прокуратура. Пострадавшие ребята и девушка были доставлены в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото с места инцидента были опубликованы в паблике «Удивительный Братск» во «ВКонтакте». Авторы сообщения отметили, что стадион совсем недавно ремонтировали, поэтому совершенно непонятно, почему произошло обрушение трибуны. На снимках можно увидеть, что место обрушения огорожено лентой.