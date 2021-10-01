СК начал проверку после обрушения качелей под ребенком в Твери

В Твери качели рухнули под девочкой, когда она каталась на них. Ребенок не получил серьезных травм. В происшествии на детской площадке разбираются следователи.

О проверке сообщили в региональном СУ СК РФ. По данным ведомства, ЧП произошло накануне на детской площадке у дома № 8 на улице Планерная.

Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В местном паблике «ВКонтакте» жители сообщили, что с момента сдачи дома обслуживание площадки проводилось только «на бумаге», а этого, безусловно, недостаточно, чтобы обеспечить безопасность детей, которые катаются на качелях. По предварительной информации, дом находится под управлением УК «Китеж».

«Должны ли вообще как-то содержаться и поддерживаться детские площадки или „построил и забыл“?» — возмутились авторы сообщения.