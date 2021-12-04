СК начал проверку после обнаружения девочки без одежды в Тюмени

В Тюмени в подъезде жилого дома на улице Судостроителей обнаружили двухлетнюю девочку без одежды. По факту появления сообщений об этом в СМИ следователями начата проверка, сообщили на сайте СК по региону.

Девочка была в подъезде без взрослых и без одежды. Ребенка обнаружили 30 ноября.

В МВД рассказали, что девочку в подъезде обнаружил курьер, который вызвал полицию. По данным РЕН ТВ, прибывшие на место правоохранители забрали ребенка у пьяной матери и передали бабушке.

Курьер, который встретил ребенка в подъезде, спросил у девочки, где она живет. Она довела его до квартиры, в которой спала мать, предположительно, перед этим распивавшая спиртное. По предварительным данным, женщина и ранее была замечена в злоупотреблении алкоголем, причем она воспитывает ребенка одна.

Следственные органы в ходе проверки дадут оценку действиям матери и служб надзора и профилактики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В апреле в Башкирии молодая мать бросила двухлетнюю дочь в квартире на несколько суток.