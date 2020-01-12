СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом

«Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту происшествия в Борисовском районе», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, хлопок пылевоздушной смеси произошел в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленькое Борисовского района. В результате инцидента пострадали пятеро рабочих. Один из пострадавших позже отказался от госпитализации, сейчас устанавливается степень причиненного вреда остальным рабочим.

Инцидент произошел вечером 11 января, напоминает «Газета.ru». В экстренных службах региона предварительно пояснили, что несущие конструкции завода не повреждены, однако нарушено остекление. Сам хлопок произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.