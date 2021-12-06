СК начал проверку после гибели женщины, выпрыгнувшей из горевшей квартиры в Петербурге

Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как женщина выпрыгнула из горящей квартиры в Петербурге и погибла. ОБ этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар произошел в ночь на 6 декабря в одной из квартир на 11-м этаже дома № 7 на проспекте Маршала Блюхера. В помещении находилась 38-летняя женщина, спасаясь, она выпрыгнула из окна. От полученных травм местная жительница скончалась на месте.

В ГУ МЧС сообщили, что пожар удалось потушить, написало РИА «Новости». В работах участвовали 22 человека и пять единиц техники. На место выехали правоохранительные органы и провели осмотр. В частности, там находились сотрудники МВД, МЧС и специалист в области судебной медицины.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении СК.

Издание «Подъем» передало, что причиной пожара могла стать некачественная проводка.