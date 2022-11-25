Происшествия 25 ноября 2022, 21:38 СК начал проверку после гибели вдовы Говорухина Следственный комитет проведет проверку после гибели вдовы Говорухина при пожаре

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Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту гибели супруги режиссера Станислава Говорухина в Новой Москве. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Пожар в частном доме в коттеджном поселке Лесное Озеро в Новой Москве произошел 25 ноября.

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«После ликвидации пожара в жилище обнаружено тело пожилой женщины», — подчеркнули в ведомстве.

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В СК уже назначили доследственную проверку по факту случившегося. Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу. Все обстоятельства пожара устанавливаются.

По данным прокуратуры Москвы, одноэтажный жилой дом загорелся в деревне Крекшино в поселении Марушкинское.

СМИ писали, что жертвой пожара стала вдова режиссера Станислава Говорухина Галина. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан выразил соболезнования близким в связи с гибелью Галины Говорухиной.