СК начал проверку после гибели шахтера в Кузбассе

Следственный комитет начал проверку из-за гибели рабочего при обрушении на шахте в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Кемеровской области.

ЧП произошло в ночь на воскресенье, когда в штреке находились 98 человек. По данным следователей, 97 были выведены на поверхность, один погиб.

Тело погибшего, 33-летнего машиниста горно-выемочных машин, было поднято на поверхность. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной информации, обрушение произошло, когда шахтер проводил «работы по отбойке горной массы комбайном».

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

По данным СМИ, причиной обрушения мог стать выброс метана. Взрыва и пожара в выработке не произошло.

Шахта «Юбилейная» начала работу 55 лет назад. На ней добывают особо ценный уголь марки «Ж», из которого делают кокс. С 2013 года предприятие принадлежит холдингу «Топпром».