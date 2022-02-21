Следователи начали проверку после гибели семейной пары во время пожара под Самарой

Во время пожара в одном из частных домов в поселке Культура Кинельского района погибла супружеская пара. Спасатели обнаружили тела погибших после разбора завалов, написал «Царьград».

Следствие установило, что погибшие, мужчина 1953 года рождения и женщина 1952 года рождения, были супругами. Следственное управление СК РФ по Самарской области начало проверку по факту случившегося. Устанавливаются точные причины ЧП.

С начала 2022 года в Самарской области зафиксировано несколько пожаров со смертельным исходом.