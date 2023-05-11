Происшествия 11 мая 2023, 16:18 СК начал проверку после гибели рабочих на стройке в Москве Следком инициировал проверку по факту падения блоков с бетоном на рабочих в Москве Пресс-служба Следственного комитета

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Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту гибели строителя на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи опрашивают очевидцев происшествия, а также изучают документацию. В ближайшее время они назначат судебно-медицинскую и строительно-техническую экспертизы.

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«Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному округу Главного следственного управления СК России по Москве проводится доследственная проверка», — отметили в ведомстве.

Днем 10 мая в доме на Шелепихинской набережной в Москве газобетонные блоки упали на двух рабочих. В результате ЧП от полученных травм один из строителей скончался на месте. Другого доставили в больницу.

Аналогичное ЧП произошло в начале мая и в Новосибирске. Там строитель-мигрант случайно уронил на голову коллеге пакет со штукатуркой. Теперь его будут судить за причинение смерти по неосторожности.