Происшествия 01 марта 2023, 18:36 СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре на Волгоградском проспекте в Москве СК по факту гибели мужчины при пожаре в пристройке на юго-востоке Москвы проводит проверку РИА «Новости»

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Лефортовский межрайонный следственный отдел СУ по Юго-Восточному административному округу Москвы начал проверку по факту пожара, в результате которого погиб мужчина в пристройке к ТЦ на Волгоградском проспекте. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

Пресс-служба Следственного комитета

В ведомстве уточнили, что 1 марта произошел пожар в нежилом помещении на Волгоградском проспекте. После ликвидации возгорания обнаружили тело мужчины. Предварительно установлено, что он занимался электромонтажными работами.

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«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий», — отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Ранее источник сообщил «360», что во время ЧП из здания самостоятельно эвакуировались несколько человек. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров,