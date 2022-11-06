СК начал проверку после гибели двух человек из-за обрушения балкона в Сочи | 360°

06 ноября 2022, 21:47
СК начал проверку после гибели двух человек из-за обрушения балкона в Сочи
СК по Краснодарскому краю проведет проверку по факту гибели двух человек в Сочи
Правоохранители начали доследственную проверку обстоятельств гибели двух человек после обрушения балкона в сочинской пятиэтажке. Об этом сообщили на сайте СК России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, во время обрушения на балконе находились двое мужчин и женщина. От полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина скончались на месте. Третьего человека — 46-летнего мужчину — доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
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«В настоящее время на месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты СКР по краю, проводится осмотр места происшествия», — сообщили в СК. Специалисты проверят техническое состояние конструкции балконной плиты и установят причины обрушения балкона.
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Ранее представители ведомства заявляли, что дом не находится в аварийном состоянии. Его построили в 1958 году. Сообщается, что угрозы обрушения других конструкций в пятиэтажке нет.
Сочи
Следственный комитет России
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