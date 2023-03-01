Происшествия 01 марта 2023, 13:21 СК начал проверку после гибели человека при пожаре на северо-востоке Москвы СК: по факту гибели человека при пожаре на северо-востоке Москвы проводится проверка

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Бабушкинский межрайонный следственный отдел СУ по Северо-Восточному округу Москвы начал проверку по факту пожара, в котором погиб человек. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

В ведомстве уточнили, что в огонь вспыхнул в лифтовой шахте многоэтажного дома на улице Тайнинской. После ликвидации пожара в лифте обнаружили тело человека.

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Следователи продолжают работать на месте происшествия, они устанавливают полную картину произошедшего. Причину возгорания определит пожарно-техническая экспертиза.

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«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.

Сообщение о пожаре в 17-этажном жилом доме поступило на пульт диспетчера экстренных служб столицы в 10:19. Огонь охватил комнату консьержа, приквартирный холл и лифтовые шахты. Из огня спасли 16 взрослых. Одного из них доставили в больницу с отравлением продуктами горения.