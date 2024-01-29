Происшествия 29 января 2024, 11:15 СК начал проверку после ДТП с детской хоккейной командой на Урале СК инициировал проверку после ДТП с детской хоккейной командой на Урале РИА «Новости»

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Сотрудники Следственного комитета Свердловской области начали проверку после гибели четырех человек в ДТП с автобусом на Урале, который перевозил детскую хоккейную команду. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве уточнили, что проводят процессуальную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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Авария произошла утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинский. У автобуса лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу. Там транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем Citroën.

В результате ДТП три человека из иномарки, а также тренер детской хоккейной команды погибли. Два ребенка и один взрослый получили травмы, их госпитализировали. Информации о состоянии пострадавших пока нет.