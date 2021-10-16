СК начал проверку после бунта в колонии во Владикавказе

Следователи начали проверку после бунта, который произошел в колонии во Владикавказе. Беспорядки заключенные устроили накануне поздно вечером. О начале проверке сообщил «Интерфакс» со ссылкой на СУ СК Северной Осетии.

По данным регионального УФСИН, организаторами бунта стали два заключенных, находящихся в штрафном изоляторе. Во время плановой проверки они отказались подчиниться сотрудникам ИК и подбили других заключенных устроить беспорядки.

Те поддались на провокацию и начали громить ограждения в жилой зоне и ломать видеокамеры. Для стабилизации обстановки в колонию прибыли руководители УФСИН, сотрудники надзорных органов, правоохранители и уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Омбудсмен позже заявил, что ситуация в колонии находится под контролем.