СК начал проверку по смертельному отравлению трех человек в Одинцове
Тела двоих мужчин обнаружили в общежитии деревни Часцы Одинцовского городского округа. Кроме того, оттуда же в больницу с отравлением увезли еще трех человек, один из которых скончался при оказании медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Московской области.
По предварительным данным, один из мужчин нашел на свалке пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью. Все потерпевшие распили найденное товарищем. В итоге погибли три человека, двое находятся в больнице.
Следователи начали проверку. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти людей. Содержимое бутылки направили на химическую экспертизу.
По результатам проверки в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.