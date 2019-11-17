СК начал проверку по смертельному отравлению трех человек в Одинцове

По предварительным данным, один из мужчин нашел на свалке пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью. Все потерпевшие распили найденное товарищем. В итоге погибли три человека, двое находятся в больнице.

Следователи начали проверку. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти людей. Содержимое бутылки направили на химическую экспертизу.

По результатам проверки в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.