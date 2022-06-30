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    30 июня 2022, 12:57

    СК начал проверку по самоубийству работницы авиазавода в Новосибирске

    Сотрудника Новосибирского авиазавода покончила с собой на работе

    Александр Иванов, Юлия Кучинина

    Сотрудница Новосибирского авиазавода (НАЗ) имени Чкалова совершила самоубийство на рабочем месте. Представители Следственного комитета (СК) сообщили «360», что они взяли ситуацию под контроль.

    Тело 35-летней женщины нашли на территории завода.

    «Проводится уголовно-процессуальная проверка территориальным подразделением СК», — сообщили представители ведомства.

    Обстоятельства произошедшего также выясняются.

    Завод, на котором работала погибшая, в том числе выпускает военные самолеты. На НАЗ 14 декабря прошлого года состоялась выкатка первого летного образца БПЛА С-70 «Охотник». Об этом сообщили «Известия». В беседе с журналистами издания военный эксперт Виктор Мураховский сказал, что этот летательный аппарат является ключевой разработкой в области беспилотной авиации для Воздушно-космических сил России. «Охотник» планируют поставить на вооружение армии РФ к 2024 году.