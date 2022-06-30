СК начал проверку по самоубийству работницы авиазавода в Новосибирске

Сотрудница Новосибирского авиазавода (НАЗ) имени Чкалова совершила самоубийство на рабочем месте. Представители Следственного комитета (СК) сообщили «360», что они взяли ситуацию под контроль.

Тело 35-летней женщины нашли на территории завода.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка территориальным подразделением СК», — сообщили представители ведомства.

Обстоятельства произошедшего также выясняются.

Завод, на котором работала погибшая, в том числе выпускает военные самолеты. На НАЗ 14 декабря прошлого года состоялась выкатка первого летного образца БПЛА С-70 «Охотник». Об этом сообщили «Известия». В беседе с журналистами издания военный эксперт Виктор Мураховский сказал, что этот летательный аппарат является ключевой разработкой в области беспилотной авиации для Воздушно-космических сил России. «Охотник» планируют поставить на вооружение армии РФ к 2024 году.