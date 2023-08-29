СК начал проверку по факту пропажи российской фигуристки в Москве | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 13:41 СК начал проверку по факту пропажи российской фигуристки в Москве СК сообщил о начале проверки после пропажи фигуристки Горбачевой РИА «Новости»

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Следственный комитет России начал проверку по факту пропажи фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Тушинский межрайонный следственный отдел организовал проверку по факту безвестного исчезновения 16-летней спортсменки на северо-западе Москвы», — указали в ведомстве.

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По предварительной информации, девушка вечером 28 августа вышла с одного из катков в Москве. Домой в положенное время она не вернулась, местонахождение спортсменки в настоящее время неизвестно.

«Следователи СК по Москве начали проведение поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей девушки», — добавили в ведомстве.

Следователи столичного СК проводят комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей спортсменки.

Прокуратура Москвы сообщила, что взяла ход проверки по делу под свой контроль.

О пропаже Горбачевой стало известно утром во вторник, 29 августа. В последний раз фигуристка попала в зону камер наблюдения на Волоколамском шоссе. По информации «360», рядом с Покровской набережной обнаружили ее личные вещи, к поискам подключились кинологи с собакой.