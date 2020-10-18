СК начал проверку по факту массовой гибели рыбы в водохранилище Калмыкии

«Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также департамента охраны окружающей среды и экологии Минприроды Калмыкии взяли пробы, чтобы максимально быстро определить причины произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В заявлении также указано, что следственный комитет России по Республике Калмыкия уже проводит соответствующие проверки. Кроме этого, проходит мониторинг соседних водоемов.

Глава Калмыкии Бату Хасиков взял под личный контроль эту ситуацию.

«Взял данный вопрос на личный контроль. Результаты исследований и проверок должны быть предоставлены в ближайшее время», — сообщил Хасиков на своей странице в Instagram.

В Сети появилось видео, на котором побережье завалено мертвой рыбой. Погибла плотва, золотой и серебряный карась, сазан и окунь. На место происшествия выехали специалисты Минприроды, отдел охраны окружающей среды и экологии вместе с представителями районной власти. По предварительной причине, рыба в Калмыкии могла погибнуть от нехватки кислорода. Его стало мало из-за критического снижения уровня воды в Аршань-Зельменском водохранилище.