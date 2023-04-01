Происшествия 01 апреля 2023, 18:41 СК начал проверку по факту гибели рабочего шиномонтажа в Подольске Следком Подмосковья начал проверку по факту смерти работника шиномонтажа в Подольске РИА «Новости»

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Следственный комитет по Московской области начал доследственную проверку по факту гибели работника шиномонтажа в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по региону.

ЧП произошло 31 марта в помещении шиномонтажной на автодороге М-2 «Крым». По предварительной информации, при проведении работ по разбортировке колеса грузового автомобиля работник 1988 года рождения получил травму и скончался на месте от полученных травм.

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Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Прокуратура по Московской области также начала проверку по факту смерти работника.

«По поручению прокуратуры Московской области Подольская городская прокуратура проверку соблюдения требований законодательства о технике безопасности и охране труда», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом.