Происшествия 14 января 2024, 11:02 СК начал проверку по факту гибели пенсионерки из-за пожара в Серпухове Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи организовали проверку по факту гибели 78-летней москвички, тело которой нашли в сгоревшем доме в деревне Верхнее Шахлово в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Погибшая пенсионерка проживала вместе с хозяйкой сгоревшего дома. Вечером 11 января в гостиной на диване загорелось электроодеяло, начался пожар. По данным следствия, обе женщины выбежали из дома, но пенсионерка решила забрать свои вещи и не уже вышла из здания.

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«После возгорания обе женщины успели покинуть помещение, однако пенсионерка вернулась вовнутрь за своими вещами, после чего выбраться уже не смогла», — указали в пресс-службе.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Они начали устанавливать очаг возгорания и причины пожара.

По информации Telegram-канала Shot, погибшая пенсионерка после новогодних каникул переехала жить к своей приятельнице в частный дом в Серпухове. Женщина вечером включила электроодеяло, которое вспыхнуло, пока москвичка спала.