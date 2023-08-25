Происшествия 25 августа 2023, 00:07 СК начал проверку по факту гибели электромонтера в Ленинградской области

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Во Всеволожском районе Ленобласти погиб 20-летний электромонтер. К расследованию дела присоединился СК. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Тело 20-летнего мужчины обнаружили накануне, 23 августа. По предварительным данным, мужчина погиб от удара током.

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Как предполагают следователи, мужчина помещал спиленные деревья и кустарники в шредер для древесины. В какой-то момент он задел спиленным стволом провода электроподстанции и получил удар.