Происшествия 21 июля 2023, 17:52 СК начал проверку по факту ЧП с самолетом в Минводах СК начал проверку после ЧП с оторванным фрагментом обшивки самолета в Минеральных Водах Пресс-служба Следственного комитета

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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту происшествия с самолетом в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий, причин и обстоятельств произошедшего», — отметили в СК.

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По данным следствия, самолет 20 июля 2023 года выполнял рейс в Ереван. Во время полета фрагмент обшивки одного из двигателей оторвался. Пилоты приняли решение вернуться в воздушную гавань Минеральных Вод, никто из пассажиров не пострадал.

Согласно данным Telegram-канала «Авиаторщина», речь идет о российском самолете Superjet 100.

В пресс-службе авиакомпании «Азимут» сообщали «360», что пассажиров поврежденного самолета в Ереван доставил резервный борт перевозчика.