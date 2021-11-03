СК начал искать авторов видео с однополым поцелуем у стен Кремля

Московское управление Следственного комитета (СК) РФ начало поиски авторов видео, на которое попал однополый поцелуй возле Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля. Следователи в данный момент проводят проверку по признакам осквернения символов воинской славы России.

О поисках авторов скандального ролика сообщили RTVI собственные источники в правоохранительных органах. Они уточнили, что если создатели видео будут найдены и их вину докажут, то им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ролик стал распространяться в Сети в начале ноября. На кадрах две девушки целуются на фоне Кремля и Вечного огня. Предположительно, одной из героинь видео может быть Анна Михеева, которая прославилась после участия в шоу «Пацанки» под псевдонимом Хоффманита. Telegram-канал Baza уже обратился к представителям девушки. Те ответили, что в курсе проверки и готовят комментарий по этому поводу.

В последнее время пошлые фотографии на фоне памятников и храмов стали все чаще появляться на просторах интернета. Психологи считают, что таким образом блогеры пытаются привлечь к себе как можно больше внимания. Они делают снимки возле церквей со спущенными штанами и изображают половые акты. Практически каждый из этих случаев потом расследуются, нарушители получают реальные наказания.