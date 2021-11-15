СК начал доследственную проверку после взрыва на заводе в Липецке

Следственный комитет объявил о доследственной проверке после взрыва на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). На месте работают сотрудники ведомства.

Представители СК осматривают помещение. Они намерены выяснить, кто отвечал за соблюдение требований безопасности на объектах. После проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела либо другом процессуальном действии.

Взрыв на территории завода в Липецке прогремел вечером 14 ноября. По всему периметру территории обрушилась крыша. В результате случившегося пострадала одна сотрудница, ее удалось вытащить из-под завалов и доставить в больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы завершились, больше, по данным МЧС, под завалами людей не оказалось.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение технологического процесса. Региональная прокуратура по факту случившегося также проводит проверку.