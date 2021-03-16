СК: на хозяина напавшей на девочку в Москве овчарки завели дело

Следователи завели уголовное дело после нападения немецкой овчарки на двухлетнюю девочку на северо-востоке Москвы. Хозяину собаки грозит лишение свободы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ „Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“», — говорится в сообщении ведомства. Максимальное наказание за такое преступление — три года за решеткой.

Животное напало на ребенка 15 марта в подъезде дома на Новгородской улице. Девочка вместе с матерью была на площадке, когда на лестнице появилась немецкая овчарка. Намордника на собаке не было. Овчарка набросилась на девочку, и хозяину не удалось удержать своего питомца.

Ребенка с рваными ранами затылка отвезли в больницу. После этого ЧП прокуратура начала изучать все обстоятельства нападения собаки. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение закона об ответственном обращении с животными и соблюдении ветеринарных правил.

Накануне на западе Москвы нашли тело восьмиклассницы с укусами собаки.