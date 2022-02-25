СК: минимум 14 попаданий украинских снарядов зафиксировали в Ростовской области

С территории Украины в Ростовскую область попало минимум 14 снарядов. Разрушено помещение, которое использовало погрануправление ФСБ по региону.

Данные на оперативном совещании привел глава СК РФ Александр Бастрыкин, которого процитировала пресс-служба ведомства.

Следственный комитет уже возбудил уголовные дела. Специалисты осмотрела места происшествия и изъяли части разорвавшихся украинских снарядов. Начались взрывотехнические судебные экспертизы.

«Установлено, что выстрелы были произведены с участка, подконтрольного Украине», — подчеркнули в СК.

После обстрелов в Белгородской области пострадали трое россиян — двое взрослых и ребенок.

По данным на 24 февраля, из Донбасса в Россию прибыли свыше 105 тысяч человек, из них более шести тысяч — на территорию Ростовской области. Всем беженцам оказали помощь, детей направили в детские сады и школы.

Бастрыкин поручил образовательным учреждениям СК России, в том числе кадетским корпусам и классам, подготовиться к принятию несовершеннолетних из Донбасса на обучение.