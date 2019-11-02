СК подтвердил убийство главы Центра «Э» Ингушетии в Москве

«По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте», — сказано в сообщении управления СК России по Москве.

Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Киллер, застреливший начальника центра Ибрагима Эльджаркиева, действовал по заранее продуманной схеме, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что убийца знал маршрут передвижения своей жертвы. «По всем признакам убийство имеет все признаки заказного», — сказал собеседник агентства.

Ранее появилось видео с места событий, где вышедший из-за автомобиля киллер начал стрелять сначала в одного, а потом в другого, не забывая делать «контрольные» в голову.

Сообщение о стрельбе на западе Москвы появилось вечером 2 ноября. Неизвестный расстрелял двух человек и скрылся с места преступления. В городе объявлен план «Перехват».