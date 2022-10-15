СК даст оценку обстрелу, после которого в Белгороде загорелась подстанция | 360°

Все новости

Спецоперация

15 октября 2022, 21:59

Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда

Подмосковье

15 октября 2022, 21:51

Памятник чудотворцам Николаю и Спиридону открыли в Котельниках

Реклама

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Происшествия

15 октября 2022, 01:18

СК даст оценку обстрелу, после которого в Белгороде загорелась подстанция

СК РФ сообщил о расследовании обстрела в Белгороде, после которого загорелась подстанция

Читать 360tv в

Следователи устанавливают обстоятельства обстрелов в Белгородской области, один из которых привел к возгоранию подстанции, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде. В настоящее время оперативные службы занимаются устранением происшествия.

Реклама

«Следственным комитетом будут зафиксированы и расследованы очередные факты обстрелов территории Белгорода и области», — отметили в ведомстве.

Реклама

Также правоохранители дадут правовую оценку действиям всех причастных к ЧП лиц.

Обстрел привел к возгоранию подстанции «Дубовое», что спровоцировало техническое нарушение. Часть жителей Белгорода осталась без электричества. В настоящее время электроснабжение полностью восстановили.

Следственный комитет России

Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама