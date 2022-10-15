СК даст оценку обстрелу, после которого в Белгороде загорелась подстанция | 360°

Происшествия 15 октября 2022, 01:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber СК даст оценку обстрелу, после которого в Белгороде загорелась подстанция СК РФ сообщил о расследовании обстрела в Белгороде, после которого загорелась подстанция РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следователи устанавливают обстоятельства обстрелов в Белгородской области, один из которых привел к возгоранию подстанции, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде. В настоящее время оперативные службы занимаются устранением происшествия.

Реклама

«Следственным комитетом будут зафиксированы и расследованы очередные факты обстрелов территории Белгорода и области», — отметили в ведомстве.

Реклама

Также правоохранители дадут правовую оценку действиям всех причастных к ЧП лиц.

Обстрел привел к возгоранию подстанции «Дубовое», что спровоцировало техническое нарушение. Часть жителей Белгорода осталась без электричества. В настоящее время электроснабжение полностью восстановили.

0 0 0 0 0 1