Происшествия 06 мая 2023, 01:16 СК даст оценку действиям украинского депутата после нападения на российского делегата СК даст оценку действиям украинского депутата в отношении российского делегата на ПАЧЭС Freepik

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Правоохранители дадут правовую оценку действиям украинского депутата после нападения на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого на ПАЧЭС в Анкаре. Об этом следователи сообщили в своем Telegram-канале.

Неприятное происшествие произошло на полях Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества 4 мая. После нападения представителя Украины, которая также участвовала в мероприятиях, пострадал российский делегат.

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Как рассказали очевидцы, украинский депутат Александр Мариковский мешал депутату Госдумы РФ Ольге Тимофеевой давать интервью прессе, размахивая за ее спиной флагом и выкрикивая лозунги. Тогда Ставицкий вмешался и вырвал флаг у Мариковского. В ответ украинский делегат пустил в ход кулаки.

«В результате нападения он получил удары по лицу и голове и был госпитализирован. Сам инцидент был зафиксирован на видео», — отметили в СК.

По мнению политолога Сергея Станкевича, Турция не стала замалчивать нападение на российского делегата, поскольку не хочет повторения подобных инцидентов. Однако, по его мнению, дело ограничится лишь «каким-нибудь административным протоколом».