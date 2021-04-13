СК Чувашии разбирается в деталях гибели трех человек в подъезде

Между первым и вторым этажами одного из подъездов жилого дома в Чебоксарах обнаружили тела трех мужчин. Их возраст - от 30 до 32 лет. Об этом рассказал RT со ссылкой на СК Чувашии.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии, произведен его тщательный осмотр. По предварительным данным следствия, погибшие скончались в результате интоксикации наркотическим веществом. Назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщило ведомство. Также там добавили, что нет никаких указаний на насильственных характер смерти. Обстоятельства происшествия выясняются. СК Чувашии проводит проверку.