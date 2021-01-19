19 января 2021, 11:27
СИЗО «Белый лебедь» горел в Астрахани
Утром 19 января загорелось одно из административных зданий на территории СИЗО в Астрахани. Пожар уже потушили. Его площадь составила 30 «квадратов». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства региона.
«Ликвидация открытого горения в 11:12 (10:12 по московскому времени), площадь не увеличилась», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.
Ранее источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что загорелась серверная. В УФСИН по региону уточнили, что во время пожара личный состав эвакуировали. Обстановка в следственном изоляторе стабилизировалась. Он работает в штатном режиме.
Пожар произошел на территории астраханского СИЗО №1. Во время ЧП никто не пострадал. Огонь тушили 34 человека и 10 единиц техники.