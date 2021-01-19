СИЗО «Белый лебедь» горел в Астрахани

«Ликвидация открытого горения в 11:12 (10:12 по московскому времени), площадь не увеличилась», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Ранее источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что загорелась серверная. В УФСИН по региону уточнили, что во время пожара личный состав эвакуировали. Обстановка в следственном изоляторе стабилизировалась. Он работает в штатном режиме.

Пожар произошел на территории астраханского СИЗО №1. Во время ЧП никто не пострадал. Огонь тушили 34 человека и 10 единиц техники.