Пожар в женском СИЗО-6 в Москве потушен

Пожар в женском следственном изоляторе № 6 в Москве потушен. Его площадь составила около 50 квадратных метров, сообщили журналистам в МЧС. Администрация учреждения эвакуировала более 850 человек.

Как стало известно «360», девять человек обратились за помощью к врачам скорой помощи после пожара. Некоторые из них жаловались на слабость и плохое самочувствие. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сообщение о пожаре в женском следственном изоляторе поступило в МЧС в 16:17. Уже в 17:44 пожар удалось локализовать. Потушили его полностью только в 21.27.