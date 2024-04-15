Происшествия 15 апреля 2024, 12:43 Ситуацию с паводками в Тюменской области назвали напряженной Губернатор Моор назвал напряженной ситуацию с паводками в Тюменской области Пресс-служба МЧС

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В Тюменской области сложилась напряженная обстановка с паводками. Вода в реке Ишим прибывает, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы получили обновленный прогноз, который существенно превышает тот, который мы получили еще 5 апреля, — на полметра, на метр. И это абсолютно исторические максимумы», — заявил Моор.

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По его словам, число населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления, пересчитают согласно обновленному прогнозу.

В восьми селах и деревнях Тюменской области объявили плановую эвакуацию, которая стартует 15 апреля. Речь идет о населенных пунктах Упорово, Коркино, Николаевка и других. Утром в понедельник в регионе объявили штормовое предупреждение в связи с угрозой наводнения, сообщили«Известия».