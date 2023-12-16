Происшествия 16 декабря 2023, 11:41 Ситуацию с электроснабжением в Ростовской области признали напряженной Губернатор Голубев: в Ростовской области зафиксировали 266 отключений ЛЭП Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Сильный ветер и обледенение привели к повреждению линий электропередачи и отключениям электричества в Ростовской области. Ситуация с энергоснабжением остается напряженной, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для устранения неполадок власти задействовали энергетиков из соседних регионов, число аварийных бригад увеличилось до 200.

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Губернатор добавил, что вечером 15 декабря прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ростовской области. После встречи руководство региона поручило принять все необходимые меры в связи с отключениями электричества. По его словам, в обесточенных районах организуют пункты обогрева и питания.

В Ростовской области 12 декабря без света остались 150 тысяч жителей. Энергетики устранили часть неполадок, специалисты возобновили электроснабжение Аксая и района Александровка в Ростове-на-Дону. По информации Голубева, на утро 13 декабря доступа к электричеству не было у 100 тысяч жителей региона.