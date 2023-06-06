Происшествия 06 июня 2023, 10:06 Ситуация усложняется. В Новой Каховке заявили о подъеме уровня воды Мэр Новой Каховки Леонтьев: в городе происходит подъем уровня воды из-за ЧП с ГЭС Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Подъем воды в Новой Каховке после ЧП на Каховской ГЭС продолжается, заявил мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, ситуация в городе усложняется, сообщил ТАСС.

Ранее он сообщал, что уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров. Затопленными оказались прибрежные зоны расположенных рядом Днепрян и Корсунок.

На ГЭС, по информации мэра, оказались разрушены все надводные сооружения, задвижки, шандоры и вода неконтролируемым образом, начиная с 02:00 сбрасывается вниз.

«В силу того, что сама непосредственно дамба, которая построена мощно из гидротехнических бетонов, очень мощно армирована, она выстояла», — уточнил Леонтьев.

Мэр Новой Каховки отметил, что до обычного уровня вода должна опуститься в течение 72 часов после подъема из-за разрушений на станции.

По информации источника ТАСС в экстренных службах региона, в зону подтопления могут попасть около 80 населенных пунктов.