Ситуация с лесными пожарами в Якутии стабилизируется. МЧС продолжает работы по тушению. Задействована авиация ведомства. Только за сутки вертолетом Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского АСЦ МЧС России произведено 14 сбросов и слито 42 тонны воды. Перехода огня на населенные пункты не допущено.

«На сегодняшний день ситуация с лесными пожарами на территории Республики постепенно стабилизируется», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Республике Саха Павел Гарин.

На тушение природных пожаров привлекалось более тысячи человек и свыше 150 единиц техники.

Проведение профилактических мероприятий продолжается, сообщили в МЧС. За сутки проинструктировано о мерах пожарной безопасности 178 человек и составлено четыре протокола об административном правонарушении.

Непрерывный мониторинг задымленности проводится в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха, за сутки на территории региона отработано и исследовано 15 проб атмосферного воздуха на территории трех районов. Превышений ПДК не зарегистрировано. От населения также не поступало жалоб по поводу задымленности.

На западе Красноярского края, в Енисейском районе, пожарным удалось потушить два крупных лесных пожара. Огонь охватил 12,5 гектаров леса. Пожар действовал на шелкопрядниках. В основном пожарным пришлось справляться с огнем вручную. Задача осложнялась тем, что пожары разыгрались в болотистой местности, где было много сухих деревьев, а также сильным ветром.