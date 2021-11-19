«Ситуация катастрофическая». Отец грубо задержанной 14-летней петербурженки рассказал о случившемся

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции жестоко задержали 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Они скрутили подростка и пытались затолкать его в служебный автомобиль. Отец пострадавшей Марат рассказал «360» подробности случившегося.

Девочка 17 ноября переходила дорогу вместе со своей одноклассницей, но рядом с той оказалась ее мать, сообщил Пятый канал. Школьница, нарушившая ПДД, отказалась показывать паспорт, и ее задержали. Позднее на место происшествия приехал ее отец.

По его словам, полицейские знали о возрасте девочки, следовательно, им было известно, что она не является субъектом правонарушения.

«Я несколько раз разговаривал с сотрудником полиции по телефону. Супруга моя разговаривала [с полицейскими]. Рядом была мать ее одноклассницы. Они прекрасно понимали, что это ребенок четырнадцатилетний, что они не имеют права применять силу. Ситуация катастрофическая, так вообще нельзя поступать», — рассказал Марат.

Отец задержанной сообщил, что с этим инцидентом разбираются компетентные органы.

«Дело [находится] под контролем СК и прокуратуры города. Все идет, в общем-то, нормальным путем. Все, кто может, привлечены и занимаются этой ситуацией, в том числе уполномоченный по правам ребенка. Уголовное дело [в отношении сотрудников полиции] уже возбуждено. Меня волнует только то, чтобы их действиям дали адекватную правовую оценку. Если ты что-то нарушил, ты должен за это отвечать», — заключил отец 14-летней девочки.

Как рассказала мать задержанной, сотрудники полиции нанесли девочке побои. Они были настолько сильные, что подросток не мог пошевелить руками.