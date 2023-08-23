Происшествия 23 августа 2023, 14:14 «Ситидрайв» начал внутреннюю проверку после аварии с пьяным водителем в Москве «Ситидрайв» начал внутреннюю проверку после ДТП с пьяным водителем в Южном Бутове в Москве Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Каршеринговая компания «Ситидрайв» начала внутреннюю проверку после того, как один из водителей взятого в их сервисе автомобиля совершил наезд на женщину с ребенком в Южном Бутове. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе организации.

Компания пообещала провести внутреннее расследование после происшествия и предпринять соответствующие меры в отношении ответственных лиц.

Мы шокированы произошедшим и в данный момент проводим внутреннюю проверку случившегося, а также оказываем все необходимое содействие правоохранительным органам — подано заявление об угоне транспортного средства. Пресс-служба компании «Ситидрайв»

В компании напомнили, что услугами сервиса могут пользоваться только пользователи, старше 20 лет и имеющие водительский стаж не менее двух лет. При регистрации в сервисе необходимо пройти проверку документов с помощью автоматизированных методов и службы безопасности. Кроме того, компания регулярно запрашивает у пользователей фотографии перед поездкой, чтобы убедиться, что за рулем находится зарегистрированный клиент. Также проводятся и другие проверки, позволяющие выявить передачу аккаунта третьим лицам.

Водителя каршеринга задержали за наезд на ребенка на улице Веневская в Москве. По данным прокуратуры, на момент наезда он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, мужчина передвигался на машине без водительского удостоверения и под чужим аккаунтом.