30 августа 2023, 15:00
Системы РЭБ подавили беспилотник самолетного типа вблизи Воронежа
Губернатор Гусев: системы РЭБ подавили БПЛА самолетного типа в 22 км от Воронежа
Российские системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа неподалеку от Воронежа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
БПЛА заметили в 22-х километрах в западном направлении от города днем 30 августа, уточнил глава региона.
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«Пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы», — указал Гусев.
В ночь на 30 августа в нескольких регионах России отразили атаку дронов. Удар с помощью БПЛА попытались нанести по аэропорту Пскова. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что при атаке никто не погиб и не пострадал, а последствия налета беспилотников уже устранили.
Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью. Два дрона перехватили в небе над Рязанской областью. Еще один БПЛА потерпел крушение в Подмосковье, также атаки беспилотников предотвратили в Севастополе, Брянской и Орловской областях.
Беспилотники
Россия
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