Происшествия 30 августа 2023, 15:00 Системы РЭБ подавили беспилотник самолетного типа вблизи Воронежа Губернатор Гусев: системы РЭБ подавили БПЛА самолетного типа в 22 км от Воронежа РИА «Новости»

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Российские системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа неподалеку от Воронежа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

БПЛА заметили в 22-х километрах в западном направлении от города днем 30 августа, уточнил глава региона.

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«Пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы», — указал Гусев.

В ночь на 30 августа в нескольких регионах России отразили атаку дронов. Удар с помощью БПЛА попытались нанести по аэропорту Пскова. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что при атаке никто не погиб и не пострадал, а последствия налета беспилотников уже устранили.

Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью. Два дрона перехватили в небе над Рязанской областью. Еще один БПЛА потерпел крушение в Подмосковье, также атаки беспилотников предотвратили в Севастополе, Брянской и Орловской областях.