14 сентября 2023, 07:10
Системы ПВО уничтожили над Крымом 11 беспилотников
Минобороны сообщило об уничтожении 11 БПЛА над Крымом утром 14 сентября
Утром 14 сентября украинские силы пытались совершить террористическую атаку на российские объекты. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымским полуостровом 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны России, сообщил телеканал «Звезда».
Уточняется, что попытку террористической атаки удалось пресечь в 05:30.
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«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве.
Ранее в четверг стало известно о том, что движение по Крымскому мосту для автотранспорта временно перекрыли. Сообщение об ограничении появилось в 05:13.
Людей, которые находились на путепроводе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие. Водителям рекомендовали слушать указания сотрудников транспортной безопасности.
Беспилотники
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