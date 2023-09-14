Важное 14 сентября 2023, 07:10 Системы ПВО уничтожили над Крымом 11 беспилотников Минобороны сообщило об уничтожении 11 БПЛА над Крымом утром 14 сентября Pxhere

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Утром 14 сентября украинские силы пытались совершить террористическую атаку на российские объекты. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымским полуостровом 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны России, сообщил телеканал «Звезда».

Уточняется, что попытку террористической атаки удалось пресечь в 05:30.

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«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве.

Ранее в четверг стало известно о том, что движение по Крымскому мосту для автотранспорта временно перекрыли. Сообщение об ограничении появилось в 05:13.

Людей, которые находились на путепроводе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие. Водителям рекомендовали слушать указания сотрудников транспортной безопасности.