Важное 24 января 2024, 10:41 Системы ПВО уничтожили дрон ВСУ над селом Ближнее под Белгородом Гладков: украинский беспилотник сбили над селом Ближнее в Белгородской области

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Российские средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа в небе над селом Ближнее в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

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«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — указал Гладков.

За день до этого ВСУ атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов в Белгородской области. Губернатор проинформировал об украинских БПЛА в селе Тимоново Валуйского городского округа, а также в Терезовке Шебекинского округа. В последней повреждения получили частный жилой дом и два гражданских автомобиля.

Украинские боевики 23 января использовали дрон-камикадзе для удара по хутору Лозовая Рудка в Борисовском районе. Беспилотник залетел в частный дом, в здании выбило окна и посекло стены. Из-за БПЛА повреждения также получила линия электроснабжения.