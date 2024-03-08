Происшествия

08 марта 2024, 13:51

Системы ПВО уничтожили четыре дрона под Курском и Белгородом

МО: военные сбили четыре беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях

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Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали днем 8 марта четыре беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Курской области военные уничтожили один БПЛА, еще три аппарата — в Белгородской области.

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«Около 10:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в пресс-службе.

Украинские боевики также попытались атаковать территорию России с помощью беспилотников в ночь на 8 марта. В Волгоградской области средства ПВО сбили 11 беспилотников, один БПЛА уничтожили в Белгородской области. Утром военные также ликвидировали еще четыре дрона ВСУ под Волгоградом.

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