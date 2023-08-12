Происшествия 12 августа 2023, 04:18 Системы ПВО сработали в разных районах Крыма Власти Крыма: системы ПВО сработали в разных районах полуострова Unsplash

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Российские системы ПВО сработали в ночь на субботу в разных районах Крыма. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО», — написал советник.

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Информации о последствиях работы систем противовоздушной обороны и пострадавших советник не указал. Он попросил сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

С 1:30 до 3:15 ночи 12 августа движение по Крымскому мосту временно перекрывали.

ВСУ 6 августа обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow. Переправа в результате получила повреждения. В тот же день украинские националисты выпустили по полуострову 15 снарядов, система ПВО сбила девять ракет при атаке на мост через пролив Тонкий. В результате пострадал один человек.