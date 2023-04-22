Происшествия 22 апреля 2023, 10:30 Системы ПВО сработали в небе над Крымом Аксенов: в небе над Крымом сработали силы ПВО Соцсети

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В Крыму 22 апреля сработала противовоздушная оборона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Повреждений и пострадавших нет», — написал он.

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Аксенов попросил жителей не переживать и соблюдать спокойствие. Информацию о происходящем глава республики рекомендовал читать только в проверенных источниках, сообщило Nation News.

Ранее «360» писал, что в Крыму в 2023 году не будет парада в честь Дня Победы. Власти из соображений безопасности отказались от праздничных демонстраций на 1 Мая, 9 Мая, а также шествия «Бессмертного полка».